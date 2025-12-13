إبادة بطيئة ونكبة كارثية.. حقوق الإنسان في البصرة تطالب بإجراءات عاجلة بملف المياه

وأعرب في بيان ورد لـ ، عن "استغرابه الشديد من تفاقم أزمة المياه في المحافظة، رغم دخول ذروة فصل وارتفاع الخزين الاستراتيجي للمياه، واستمرار موجات السيول والفيضانات والحالات المطرية الكبيرة في عموم البلاد.وأوضح، أن "أهالي يعانون من ارتفاع ملحوظ في نسب ملوحة المياه وتلوثها في معظم مناطق المحافظة"، واصفاً الوضع "بالمأساوي والخطير، لا سيما في ظل حرمان من حصتها المائية مقارنة ببقية المحافظات، وعدم اتخاذ إجراءات جدية لحماية المواطنين، الأمر الذي عدّه المكتب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية البطيئة".وأبدى المكتب استغرابه من "غياب أي خطوات ترتقي إلى مستوى حجم والكارثة من قبل الحكومة المحلية في البصرة"، مطالباً "بتعليق أعمالها إلى حين البدء بمعالجة حقيقية وفعالة لملف المياه".وطالب المكتب أيضاً "بوقف ما وصفه بقمع حرية الرأي والتعبير، وفتح تحقيق عاجل في الإصابات التي تعرض لها عدد من الأهالي في منطقة الشرش، من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة".