كركوك تلتحق بالديوانية وتعطل دوام المدارس غداً

وذكر بيان للمحافظة، ان "محافظ وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فقط في عموم ليوم غدٍ الأحد، بسبب استمرار الحالة الجوية وموجة الأمطار".وأضاف: "حرصًا على سلامة تلاميذنا وطلبتنا في مدارس والأقضية والنواحي والقرى، قررنا تعطيل الدوام الرسمي في المدارس"، مردفاً: "أما الدوائر الحكومية والكليات فيستمر الدوام الرسمي فيها كالمعتاد".وكان قد قرر ، اليوم السبت، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاحد بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر بيان للمجلس، انه "قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع والأهلية في المحافظة يوم غد الاحد".ولفت إلى، ان "ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصًا على سلامة الطلبة والملاكات التربوية".