انضمام العراق إلى الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد

وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس الاتحاديَّة محمد ، ترأس الوفد المشارك في المؤتمر السنويّ للرابطة الدوليَّة لسلطات مُكافحة الفساد (IAACA)، والاجتماع العام الخامس عشر للرابطة، اللذين تستضيفهما العاصمة القطريَّـة (الدوحة)".وأضاف البيان، أن " أعلن انضمام هيئة النزاهة الاتحاديَّة رسمياً إلى الرابطة التي تضمُّ في عضويَّـتها (192) دولة"، مُؤكّداً، أن "هذه الخطوة من شأنها تعزيز موقع دولياً، مُمثلاً بالهيئة بين مُؤسّسات مُكافحة الفساد في العالم"، لافتاً إلى، "إسهامها في نقل التجارب الدولية الناجحة ومُواكبة التطوُّر المُتصاعد في إجراءات مكافحة الفساد".وأوضح البيان، أن "فعاليَّـات المؤتمر انطلقت بكلمة رئيس الرابطة (داني وو ينغ مينغ) التي رحَّـب بها بالوفود المشاركة، مُتمنّياً نجاح فعاليَّاته، فيما تضمَّنت وقائعه استعراض عددٍ من تجارب مُكافحة الفساد الدوليَّة الناجحة، ولا سيما في تسخير تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تقليص مسالك الفساد، وسبل حشد الجمهور نحو التحرُّك ضدَّ الفساد".وتابع البيان، أن "اجتماع العام الخامس عشر للرابطة استعرض عملها وأبرز مُبادراتها للعام المنصرم و العام المقبل، فضلاً عن المُصادقة على انضمام الأعضاء الجدد".وأشار إلى، أن "انعقاد للرابطة واجتماعها العام الخامس عشر، يأتي تزامناً مع انطلاق فعاليَّـات الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الفساد للمُدَّة (15-19 من شهر كانون الأول الجاري)".