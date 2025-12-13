السامرائي يشارك بحفل انتهاء ولاية بعثة يونامي في العراق

وقال تحالف العزم في بييان، "شارك رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في حفل الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة لمساعدة (يونامي)، والذي أُقيم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس ، ورئيس ، إلى جانب عدد من القادة السياسيين والوزراء".

وأضاف البيان "يأتي هذا الحدث بوصفه محطة مهمة في مسار استقرار العراق، وتأكيداً على انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تُدار فيها شؤونها الوطنية بإرادة وسيادة كاملتين، بعد استكمال متطلبات المرحلة السابقة، وبما يعزّز مكانة العراق في محيطه الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرته على بناء علاقاته مع على أسس الشراكة والاحترام المتبادل".



وكان رئيس رعى، اليوم السبت، حفل الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق.