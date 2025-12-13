السامرائي والموسوي يبحثان استحقاقات المرحلة المقبلة

وقال تحالف العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، رئيسَ تحالف ، الدكتور ، يرافقه عدد من قيادات تحالف العزم، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة بعد الانتخابات".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية، وتوسيع مساحات الحوار بما يسهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية، ودعم المسارات التي تعزّز الاستقرار السياسي وتلبّي تطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة".