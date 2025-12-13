تحذير مروري من كثافة الضباب وانعدام الرؤيا

حذرت ، السبت، من كثافة الضباب وانعدام الرؤيا، داعية مستخدمي الطريق الى الانتباه الى الاحوال الجوية في .

وجاء في بيان للمرور، "تدعو مواطنينا الكرام مستخدمي الطريق خلال اوقات الليل والصباح الباكر الانتباه الى الاحوال الجوية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة من كثافة الضباب وانعدام الرؤيا".

كما دعا البيان "كافة سائقي المركبات خلال تنقلهم ما بين المحافظات وعلى الطرق السريعة والطرق الخارجية، ⁠اخذ جانب الحيطة والحذر مع مراعاة عدم تجاوز السرعة وترك مسافة امان ما بين المركبات، وتشغيل مصابيح الاضوية الامامية والخلفية والاشارات التحذيرية".

ولفت المرور العامة الى أن "مفارز الجوالة تعمل بالوقت حالي على استخدام فلاتر مرورية لتسيير المركبات واستصحابهم على الطرق الخارجية للوصول الامان ومنع الحوادث المرورية لسلامة جميع مستخدمي الطريق".



