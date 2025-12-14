العراق يستعد لتطبيق حصص محددة من المياه لكل فرد

وقال الماء في وزارة الاعمار عمار ، إن "اللجنة الرئيسة المشرفة على المشروع استكملت جميع الأعمال التجريبية الخاصة بإعادة احتساب حصة الفرد من المياه في وكركوك وأربيل وذي قار، وذلك ضمن توجهات الحكومة لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الموارد المائية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وذكر أن "المشروع يستهدف وضع معدلات دقيقة لكمية المياه المخصصة لكل فرد وفق طبيعة المحافظة، وأن الكميات المعتمدة ستسهم في الحد من الهدر وتشجيع المواطنين على الاستخدام الأمثل"، مشيراً إلى أن "اللجنة أعدت مجموعة من التوصيات بناء على تحليل البيانات والمعطيات الميدانية".وبين المالكي أن "التوصيات النهائية للمشروع والتي شملت تحديد الاحتياج الفعلي للفرد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بأنماط الاستهلاك، سترفع إلى لمجلس الوزراء والجهات القطاعية المعنية بغية المصادقة عليها واعتماد المشروع تدريجياً في عموم البلاد"، مؤكداً أن "عملية التقييم اعتمدت معايير فنية وإحصائية دقيقة".وأشار إلى أن "المشروع يأتي ضمن جهود معالجة التحديات المتزايدة في قطاع المياه، لاسيما انخفاض الايرادات المائية وتداعيات تغير المناخ، عاداً إياه، خطوة أساسية ضمن المسار الوطني لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين خدمات إيصال المياه وفق معايير عادلة ومعتمدة عالمياً".