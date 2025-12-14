العدل تعلن صدور وجبة جديدة من أسماء المستفيدين من قطع الأراضي في واسط

وبحسب بيان وزارة العدل، دعت اللجنة الموظفين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن هذه الوجبة إلى "مراجعة – الأولى لغرض استلام السندات الخاصة بهم".وأكد رئيس ، والمالية، صميم عبود، أن "اللجنة مستمرة في إعداد وإصدار الوجبات اللاحقة، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من موظفي الوزارة ضمن مشروع توزيع الأراضي السكنية".وأشار إلى أن "العمل جار بوتيرة متصاعدة لاستكمال جميع المراحل وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".