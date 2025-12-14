عودة الملاحة بمطار بغداد بعد اغلاق صباحي بسبب الضباب

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حركة الملاحة الجوية عادت الى بعد الاغلاق في ساعات الصباح الاولى بسبب الضباب".وشهدت مطارات كافة حالات اغلاق متكررة لساعات خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، حتى ان الضباب يوم امس تسبب بتأخير هبوط طائرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش.