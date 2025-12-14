رئيس مجلس محافظة بغداد: تجار الأزمات لا مكان لهم ودكاكين بيع الدواء ستنتهي

وفي كتاب رسمي موجه إلى ، يتناول ملف متابعة نشاط الصيدليات العاملة في ، قال الحمداني، أن متابعة نشاط الصيدليات كشفت عن وجود ظاهرة بالغة الأهمية والخطورة تتمثل في قيام صيدليات ببيع أدوية للمواطنين تحمل علامات عالمية (قد تكون أو إنجلترا أو أو فرنسا)، وهي في الحقيقة "علاج مغشوش".وأشار الحمداني إلى أن الغش يستغل حاجة المواطنين ببيع الدواء بسعر عالٍ على أنه علاج أصلي، مما يضر صحة المريض. مؤكداً أن هذا الموضوع بات يشكل خطراً محدقاً يهدد الأمن الصحي في البلاد، داعياً لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته.الوثيقة ادناه: