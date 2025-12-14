مولود جديد يُفاجئ الأطباء بسن لبني عند الولادة في بابل (صورة)

– محليات



استقبلت استشارية الأسنان في بمحافظة ، اليوم الأحد، حالة نادرة لطفل حديث الولادة وُلد وهو يمتلك سنًا لبنيًا، مما سبب له صعوبة في الرضاعة الطبيعية.







وأكدت الدائرة أن الحالة تُعد نادرة، وأن التدخل الطبي السريع ساهم في تخفيف معاناة الطفل ومنع أي مضاعفات محتملة.

وأوضحت أن الطفل خضع لعملية قلع السن بنجاح على يد طبيب الأسنان الدكتور زياد هزاع، دون تسجيل أي مضاعفات، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليًا.وأكدت الدائرة أن الحالة تُعد نادرة، وأن التدخل الطبي السريع ساهم في تخفيف معاناة الطفل ومنع أي مضاعفات محتملة.