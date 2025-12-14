الصفحة الرئيسية
سوريا تكشف تفاصيل جديدة تخص "هجوم تدمر"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549967-639013174224160014.jpg
قرار جديد من محافظة بغداد يخص الفائزين بتعيينات العقود
محليات
2025-12-14 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
653 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
محافظة بغداد
، اليوم الاحد، قرارا جديدا يخص الفائزين بتعيينات العقود.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انها "وجهت وحداتها الإدارية بضوابط ومحددات استلام معاملات الفائزين بتعيينات العقود، مع تمديد فترة الاستلام لغاية يوم الأحد المقبل الموافق 21 / 12 / 2025، وذلك بعد اجتماع
اللجنة المركزية
لتعيينات العقود برئاسة
محافظ بغداد
عطوان العطواني
، لإتاحة الفرصة أمام المتقدمين لاستكمال بياناتهم وتسليمها إلى الوحدات الإدارية المعنية، وفق الآتي:
1. استلام الوثائق الدراسية والتأييدات الاصلية وتدقيق محتوياتها (سنة التخرج / المعدل / الاختصاص الدقيق) من قبل اللجنة المعنية في كل وحدة ادارية، أما فيما يخص صحة صدورها فيتم اتخاذ اللازم قبل صدور أمر
التعيين
من قبل الجهة التي سيتم تعيين عليها. وفيما يخص المعدل فاذا كان معدل الشهادة أقل من معدل الاستمارة فيتم استبعاد الفائز.
2. في حال وجود اختلاف بين النواحي فيما يخص سكن المتقدم، يتم اعتماد بطاقة السكن و تأييد المختار بشرط أن يكون ضمن نفس القضاء.
3. اعتماد كتب مؤسسة شهداء الحشد فيما يخص المتقدمين على القناة الخاصة.
4. في حال فقدان الاستمارة من قبل الفائز فيتولى قسم نظم المعلومات في
ديوان
محافظة بغداد
، بتزويد الفائزين بالاستمارة المعنية مصدقة من قبلهم.
5. تشكيل لجنة فنية لغرض تدقيق الاعتراضات الواردة عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالاعتراض.
6. يتم منح تمديد لمده (7) ايام للفترة الممنوحة للفائزين لغرض مراجعة الوحدات الادارية لغرض اعطائهم فرصة لإكمال أولياتهم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
محافظة بغداد تفتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود (رابط) – عاجل
07:12 | 2025-12-03
محافظة بغداد توضح بشأن ظهور أسماء مغلوطة في تعيينات العقود
03:00 | 2025-12-01
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
جدل الأسماء الساخرة بتعيينات العقود يستمر.. أمانة مجلس الوزراء: محافظة بغداد مسؤولة عن الفرز
08:01 | 2025-12-01
محافظة
بغداد
اللجنة المركزية
عطوان العطواني
السومرية نيوز
محافظة بغداد
محافظ بغداد
بغداد عطوان
سومرية نيوز
السومرية
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
أخبار الطقس
37.81%
01:06 | 2025-12-14
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
01:06 | 2025-12-14
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
24.12%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
22.1%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
سياسة
15.97%
07:00 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
07:00 | 2025-12-14
المزيد
حاولوا الاعتداء عليه.. ذوو طالب يتهجمون على مدرس في ميسان (فيديو)
11:42 | 2025-12-14
"تحجز في حالة واحدة".. هل تشمل الغرامات الدراجات والتكتك؟
11:03 | 2025-12-14
العراق يعزز طاقته الكهربائية العام القادم.. هل سيتغير التجهيز الصيف القادم؟
10:30 | 2025-12-14
تحذيرات عاجلة للعراقيين من صباح يوم غد
10:05 | 2025-12-14
"تتجاوز التقاطعات والانتماءات".. تشكيل كتلة جديدة داخل مجلس البصرة
10:00 | 2025-12-14
بغداد ترسل الدفعة الثالثة من مستحقات فلاحي الإقليم
09:48 | 2025-12-14
