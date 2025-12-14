قرار جديد من محافظة بغداد يخص الفائزين بتعيينات العقود

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انها "وجهت وحداتها الإدارية بضوابط ومحددات استلام معاملات الفائزين بتعيينات العقود، مع تمديد فترة الاستلام لغاية يوم الأحد المقبل الموافق 21 / 12 / 2025، وذلك بعد اجتماع لتعيينات العقود برئاسة ، لإتاحة الفرصة أمام المتقدمين لاستكمال بياناتهم وتسليمها إلى الوحدات الإدارية المعنية، وفق الآتي:1. استلام الوثائق الدراسية والتأييدات الاصلية وتدقيق محتوياتها (سنة التخرج / المعدل / الاختصاص الدقيق) من قبل اللجنة المعنية في كل وحدة ادارية، أما فيما يخص صحة صدورها فيتم اتخاذ اللازم قبل صدور أمر من قبل الجهة التي سيتم تعيين عليها. وفيما يخص المعدل فاذا كان معدل الشهادة أقل من معدل الاستمارة فيتم استبعاد الفائز.2. في حال وجود اختلاف بين النواحي فيما يخص سكن المتقدم، يتم اعتماد بطاقة السكن و تأييد المختار بشرط أن يكون ضمن نفس القضاء.3. اعتماد كتب مؤسسة شهداء الحشد فيما يخص المتقدمين على القناة الخاصة.4. في حال فقدان الاستمارة من قبل الفائز فيتولى قسم نظم المعلومات في ، بتزويد الفائزين بالاستمارة المعنية مصدقة من قبلهم.5. تشكيل لجنة فنية لغرض تدقيق الاعتراضات الواردة عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالاعتراض.6. يتم منح تمديد لمده (7) ايام للفترة الممنوحة للفائزين لغرض مراجعة الوحدات الادارية لغرض اعطائهم فرصة لإكمال أولياتهم.