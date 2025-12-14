اول تصريح عراقي رسمي حول هجوم تدمر

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تعرب عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت دورية مشتركة للقوات الداخلية السورية والقوات الأميركية قرب مدينة تدمر، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا".وأكدت ان "الإرهاب ما زال يشكّل تهديداً قائماً وفعّالاً لأمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، إقليمياً ودولياً، لمواجهته والقضاء على مصادره وتجفيف منابعه"، مؤكدة أن "الشعب العراقي كان من أكثر الشعوب تضرراً من جرائم الإرهاب، ما يجعل من الضروري مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة هذه الآفة، ومنع عودتها، وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".