قرار من التربية يخص مادة الإنكليزي في الامتحانات التمهيدية

أصدرت ، اليوم الاحد، قرارا يخص مادة الإنكليزي في الامتحانات التمهيدية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر ان تكون الوحدات المطلوبة من ( منهج اللغة الانكليزية الجديد في الامتحانات التمهيدية ( الخارجي ) للعام الدراسي 2025-2026 هي: الوحدات الاربعة الاولى فقط للمرحلة الابتدائية والوحدات الاربعة الاولى مع مادة الادب كاملة بالنسبة للمرحلة الإعدادية، وكما موضح في الادنى:-