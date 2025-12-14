بغداد ترسل الدفعة الثالثة من مستحقات فلاحي الإقليم

وقال الوزير في تصريح صحفي: ان "المبلغ أرسل وستتم المباشرة بتوزيعها بعد إكمال الاجراءات المصرفية والإدارية".وبدأت عملية تسلم الحنطة من فلاحي اقليم كوردستان من قبل السايلوهات في العاشر من حزيران الماضي واستمرت حتى الـ 20 من تموز، حيث تسلمت حوالي 6 ملايين طن من الحنطة المنتجة لهذا العام، فيما حددت حصة إقليم كوردستان بنحو 400 ألف طن، في حين تسلمت في العام الماضي 700 ألف طن، بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد.ومن مجموع 340 مليار دينار، كمستحقات الاقليم للفلاحين، أرسلت حتى الآن نحو 97 مليار دينار فقط، على ثلاث دفعات، حيث تم توزيع الدفعتين الأولى والثانية منها.