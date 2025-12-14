تحذيرات عاجلة للعراقيين من صباح يوم غد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "خلال ساعات فجر وصباح يوم غد الاثنين، متوقع عودة تشكل موجات من الضباب في معظم مدن البلاد، باستثناء الأقسام الغربية، مما يسبب تراجع واضح في مدى الرؤية الأفقية خصوصا على الطرق الخارجية والمناطق الزراعية".وتوقعت الهيئة "استمرار تأثير الضباب حتى ساعات ما قبل الظهر، مع تحسن تدريجي لاحقا"، داعية "السائقين الى القيادة بحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية إلى حين تحسن الرؤية بشكل تدريجي".