العراق يعزز طاقته الكهربائية العام القادم.. هل سيتغير التجهيز الصيف القادم؟

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد مؤخرا بمملكة . وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات تشغيل الربط مع شبكة جنوب ومناقشة سبل تصدير إلى العراق في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول في قطاع الطاقة. كما تم استعراض التحضيرات التشغيلية مع اقتراب مرحلة التشغيل الفعلي للمشروع ومراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها، إلى جانب تقديم عروض مرئية تناولت طبيعة الشبكات الكهربائية لدى الطرفين والأطر الأولية لعقود شراء الطاقة.ويهدف المشروع إلى تصدير الطاقة الكهربائية من دول إلى العراق، بما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن "المشروع سيفتح آفاقا جديدة للربط الكهربائي الخليجي والتعاون في تجارة الطاقة، كما سيدعم خطط دول مجلس التعاون لإنشاء سوق كهرباء تنافسية".ويُعد ملف الكهرباء أحد أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل في العراق منذ عام 2003، إذ أنفق عليه مليارات الدولارات دون الوصول إلى تجهيز مستقر أو مكتفٍ ذاتياً، ما جعله رمزاً للإخفاق الإداري والفساد وتضارب القرار السياسي.فهل سيشهد العراقيون صيفا اكثر راحة بعد الربط الخليجي المتوقع تشغيله في النصف الأول من العام المقبل مقارنة بالاعوام السابقة؟