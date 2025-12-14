"تحجز في حالة واحدة".. هل تشمل الغرامات الدراجات والتكتك؟

وقال وعلاقات المرور العميد نصير ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المخالفة المرورية تشمل جميع المركبات التي تسير في الطريق، بما في ذلك الدراجات ذات المحورين والتكاتك والستوتة ذات الثلاثة محاور"، مبينا أن "الغرامات المفروضة على أصحاب هذه الدراجات هي ذاتها التي تطبق على المركبات الأخرى، مع فارق بسيط جداً".وأضاف أن "المخالفات تشمل عدم الالتزام بالسرعة المحددة، وعدم السير على الطرق السريعة بالنسبة لذات الثلاثة محاور، بالإضافة إلى القيادة بعكس الاتجاه (الرونك سايد)، والقيادة برعونة أو تهور"، مشيراً إلى أن "كل هذه المخالفات حددها الذي يسري على جميع المركبات التي تسير على الطريق".وفيما يخص إجراءات الحجز، أكد أن "الدراجة تحجز في حالة عدم تسجيلها"، موضحا انه "تم منح مهلة لأصحاب الدراجات مدتها ستة أشهر، انتهت في الأول من شهر كانون الأول الجاري، وفي حال كانت الدراجة غير مسجلة ولا تحمل لوحات تسجيل، سيتم حجزها بشكل فوري".وتابع ان "الدراجة تحال إلى دعوة المصادرة في حالة إذا لم تحمل أوراقاً ثبوتية وكانت قد دخلت إلى بصورة غير رسمية وغير أصولية، وبالتالي فإن أي مركبة مخالفة غير مسجلة في تحجز، وفي حال عدم أصوليتها تحال إلى دعوة المصادرة".