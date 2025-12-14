تحديثات جديدة.. امطار في هذه المناطق وموعد انتهاء الحالة الجوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة مساء تظهر اندفاع السحب نحو أجواء مدن جنوب وغرب البلاد، وذلك في بداية تأثير حالة جوية تتسبب بهطول أمطار متفاوتة الشدة"، مبينة ان "الكميات الأعلى تتركز في غرب وجنوب البلاد وبعض مدن ، في حين تكون حصة شمال البلاد وشرقها الأقل نتيجة ابتعاد محور المنخفض الجوي أكثر نحو وسط ، إضافة إلى نقص الدعم الرطوبي السطحي وهبوب رياح شرقية جافة".وأضافت ان "فرص الأمطار تبدا مساء وليل الاثنين، وتشمل:▪️▪️ غرب▪️ البلادكما تشمل فرص امطار محلية كل من وأربيل على فترات.وذكرت ان "يوم الثلاثاء المقبل سيشهد استمرار هطول امطار ذات الطابع الديمي على الأنبار ونينوى ودهوك، إضافة إلى بعض مدن وجنوب غرب البلاد، وبشدة متفاوتة على فترات"، موضحة ان "ذروة الحالة الجوية ستكون خلال نهار وليل الأربعاء حيث تتعمق الحالة الجوية بشكل أكبر نحو مدن البلاد، مع تركز كميات الهطول الأعلى في الأنبار، نتيجة دوران محور المنخفض لفترة زمنية أطول، ما يؤدي إلى هطول ديمي ومستمر في مناطق عديدة منها".وذكرت ان "امطارا متفرقة ستسجل في وسط وجنوب البلاد، مع احتمالية عدم شمول الهطول لبعض المدن، لاسيما شرق البلاد وشمال الشرق"، لافتة الى انه "في يوم الخميس المقبل ستستمر الحالة الجوية مع انتقال الحالة اكثر نحو مدن جنوب البلاد، تليها بعض مدن الوسط (من نزولاً)، وذلك بسبب التفاف محور المنخفض جنوباً باتجاه شمال وإيران".وتوقعت "نهاية الحالة الجوية صباح يوم الجمعة وتوقف فرص الأمطار معها، مع هبوب رياح شمالية غربية شديدة البرودة تنخفض معها درجات الحرارة لمستويات متدنية"، لافتة الى ان "هذه الحالة الجوية تعد نادرة الحدوث ومتقلبة، وبذلك فهي تحتاج إلى متابعة مستمرة لعدم وجود مسار ثابت وواضح لمحور المنخفض".وتابعت ان "موجات الضباب الكثيف ستستمر في مناطق واسعة من مدن البلاد( عدا غرب البلاد) خلال صباح الاثنين والثلاثاء، ما يؤدي إلى تدني واضح في الرؤية الأفقية تستوجب اخذ الاحتياطات خصوصا سالكي الطرق الخارجية".