تحديثات جديدة.. امطار في هذه المناطق وموعد انتهاء الحالة الجوية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انخفاض جديد للعملة الإيرانية مقابل الدولار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550014-639013337244909339.webp
تحديثات جديدة.. امطار في هذه المناطق وموعد انتهاء الحالة الجوية
محليات
2025-12-14 | 13:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
975 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاحد، عن تحديثات سيشهدها
العراق
خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت موعد انتهاء الحالة الجوية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة مساء تظهر اندفاع السحب نحو أجواء مدن جنوب وغرب البلاد، وذلك في بداية تأثير حالة جوية تتسبب بهطول أمطار متفاوتة الشدة"، مبينة ان "الكميات الأعلى تتركز في غرب وجنوب البلاد وبعض مدن
المنطقة الجنوبية
، في حين تكون حصة شمال البلاد وشرقها الأقل نتيجة ابتعاد محور المنخفض الجوي أكثر نحو وسط
شبه الجزيرة العربية
، إضافة إلى نقص الدعم الرطوبي السطحي وهبوب رياح شرقية جافة".
وأضافت ان "فرص الأمطار تبدا مساء وليل الاثنين، وتشمل:
▪️
الأنبار
▪️ غرب
نينوى
▪️
جنوب غرب
البلاد
كما تشمل فرص امطار محلية كل من
السليمانية
وأربيل على فترات.
وذكرت ان "يوم الثلاثاء المقبل سيشهد استمرار هطول امطار ذات الطابع الديمي على الأنبار ونينوى ودهوك، إضافة إلى بعض مدن
الفرات الأوسط
وجنوب غرب البلاد، وبشدة متفاوتة على فترات"، موضحة ان "ذروة الحالة الجوية ستكون خلال نهار وليل الأربعاء حيث تتعمق الحالة الجوية بشكل أكبر نحو مدن البلاد، مع تركز كميات الهطول الأعلى في الأنبار، نتيجة دوران محور المنخفض لفترة زمنية أطول، ما يؤدي إلى هطول ديمي ومستمر في مناطق عديدة منها".
وذكرت ان "امطارا متفرقة ستسجل في وسط وجنوب البلاد، مع احتمالية عدم شمول الهطول لبعض المدن، لاسيما شرق البلاد وشمال الشرق"، لافتة الى انه "في يوم الخميس المقبل ستستمر الحالة الجوية مع انتقال الحالة اكثر نحو مدن جنوب البلاد، تليها بعض مدن الوسط (من
بغداد
نزولاً)، وذلك بسبب التفاف محور المنخفض جنوباً باتجاه شمال
الخليج العربي
وإيران".
وتوقعت "نهاية الحالة الجوية صباح يوم الجمعة وتوقف فرص الأمطار معها، مع هبوب رياح شمالية غربية شديدة البرودة تنخفض معها درجات الحرارة لمستويات متدنية"، لافتة الى ان "هذه الحالة الجوية تعد نادرة الحدوث ومتقلبة، وبذلك فهي تحتاج إلى متابعة مستمرة لعدم وجود مسار ثابت وواضح لمحور المنخفض".
وتابعت ان "موجات الضباب الكثيف ستستمر في مناطق واسعة من مدن البلاد( عدا غرب البلاد) خلال صباح الاثنين والثلاثاء، ما يؤدي إلى تدني واضح في الرؤية الأفقية تستوجب اخذ الاحتياطات خصوصا سالكي الطرق الخارجية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
06:32 | 2025-11-15
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
08:38 | 2025-11-12
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
00:35 | 2025-10-25
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
12:16 | 2025-09-24
محليات
أخبار الطقس
تحديثات
جوية
شبه الجزيرة العربية
هيئة الانواء الجوية
المنطقة الجنوبية
الجزيرة العربية
الخليج العربي
السومرية نيوز
الفرات الأوسط
شمال الخليج
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
أخبار الطقس
44.64%
01:06 | 2025-12-14
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
01:06 | 2025-12-14
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
20.57%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
19.16%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
سياسة
15.63%
07:00 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
07:00 | 2025-12-14
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
اخترنا لك
البطاط يعلن استعداده لحل فصيله بشرط حل باقي الفصائل
14:03 | 2025-12-14
اجراءات محلية متلكئة لمعالجة ملوحة المياه في البصرة
14:00 | 2025-12-14
حاولوا الاعتداء عليه.. ذوو طالب يتهجمون على مدرس في ميسان (فيديو)
11:42 | 2025-12-14
"تحجز في حالة واحدة".. هل تشمل الغرامات الدراجات والتكتك؟
11:03 | 2025-12-14
العراق يعزز طاقته الكهربائية العام القادم.. هل سيتغير التجهيز الصيف القادم؟
10:30 | 2025-12-14
تحذيرات عاجلة للعراقيين من صباح يوم غد
10:05 | 2025-12-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.