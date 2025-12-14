البطاط يعلن استعداده لحل فصيله بشرط حل باقي الفصائل

اعلن قائد جيش المختار واثق البطاط، الأحد، استعداده لحل فصيله بشرط حل باقي الفصائل، فيما كشف عن اعتقالات تطال تابعين له بينهم "المعاون الجهادي".

وقال البطاط خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "كان بإمكاني قلب الطاولة على الجميع بامتلاكي 57 ألف مقاتل".

وأضاف أن "امن الحشد اعتقل المعاون الجهادي لي بدون سبب ولا امر قضاء وهناك اعتقالات تطال اشخاص تابعين لي"، مردفا بالقول "الحرب ضدي لم تتوقف وهنالك ضغط في قضيتي"، مؤكدا أن "من قتل السيد هم ضباط دمج وأعرفهم جيدا".

ولفت البطاط الى أن "هنالك من وقف ضد دخول فصيلي جيش المختار في "، مضيفا "القيادات السنية لديها أفواج من الحشد الشعبي للحماية".

وطالب بـ"حماية دولية وتدخل دولي، لاني مظلوم ولدي ناس تعرضت للقتل ولدي حق ضائع"، معربا عن استعداده لـ"حل فصيله بشرط حل بقية الفصائل".