أجواء غير مستقرة ستعود للعراق بهذا الموعد

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "الأسبوع القادم لا يشهد أي حالة جوية (مهمة) في البلاد، حيث سيسود طقسا مستقرا بوجه عام، عدا فترات من الضباب في بعض الاماكن خلال الليل والصباح".وأضاف ان "هناك توقعات بتاثر البلاد في حالة جوية جديدة قبل نهاية الشهر وبداية العام المقبل".