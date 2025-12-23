امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط الامطار في والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الخميس سيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط الامطار في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس السبت المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط الامطار في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".