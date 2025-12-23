تحايل في ملف الضمان الصحي وعمليات تصنف تحت بند "غير المشمولة"

ونقلت الصحيفة الرسمية عن مصدر في القطاع الصحي قوله ان "هناك مستشفيات ملتزمة تماماً بالقوانين الخاصة بالضمان الصحي وتعمل وفق ضوابط واضحة"، مؤكداً أن "التجاوزات محدودة ولا تمثل النظام ككل".وأضاف ان "القانون يعطي الحق للموظف في المطالبة بالتغطية الكاملة للعمليات المشمولة، وأن هناك آليات لمتابعة الشكاوى ضد أي مخالفة"، لافتا الى ان "هناك تحايل على القانون، مثل تصنيف العملية تحت بند غير مشمول أو استخدام مبررات أخرى، لرفض التغطية".وبين ان "الضمان الصحي رغم مزاياه الكبيرة، يحتاج إلى آليات رقابية أكثر صرامة لضمان الالتزام الكامل بالقانون، إضافة إلى أهمية التوعية بحقوق الموظفين، وكيفية المطالبة بها عند مواجهة رفض من المستشفيات".