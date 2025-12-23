ريكاني واللامي يجتمعان لبحث خطوات تنفيذ مشروع إسكان الصحفيين في بغداد

وقالت وزارة الاعمار في بيان ورد لـ ، ان "وزير الإعمار والاسكان والبلديات العامة استقبل اليوم ، نقيب الصحفيين العراقيين ، لبحث خطوات تنفيذ مشروع إسكان الصحفيين في والخطط التي تم وضعها للاسراع في تنفيذ المشروع".واضافت انه "تم خلال اللقاء التأكيد على وضع الآليات الكفيلة للاسراع بتنفيذ المشروع في منطقة الزنبرانية في بغداد ، بما يلبي الطموح بتوفير سكن لائق بشريحة الصحفيين وعوائلهم من الناحية العمرانية يعكس الاهتمام الحكومي بالاسرة الصحفية"، لافتة الى "التطرق لخطوات توفير مقرات لفروع النقابة في المحافظات بالتنسيق مع فضلا عن توفير الأراضي المخصصة للصحفيين في المحافظات".وعبر الوزير عن دعمه "للاسرة الصحفية واستعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكن لانجاز مشروع إسكان الصحفيين وكل ما من شأنه خدمة الأسرة الصحفية".من جانبه عبر نقيب الصحفيين العراقيين، عن شكره وتقديره للوزير "على الدعم والتعاون الذي تقدمه الوزارة للصحفيين من خلال توفير الأراضي السكنية وسعيها اللامحدود في تسهيل الإجراءات والتنسيق لتوفيرها للمستحقين".