خميس العطل الرسمية للعراقيين

وغداً الخميس سيكون رسمية في عموم البلاد بمناسبة عيد ميلاد السيد (عليه السلام).وقرر ، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.وقال لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ ، ان "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، ليوم الخميس 25 كانون الأول 2025".واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام".فيما تقرر أن يكون الخميس المقبل عطلة رسمية أيضاً بمناسبة رأس السنة الميلادية.وجاء ذلك وفقا لقانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 والذي صوت عليه في وقت سابق.