إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
محليات
2025-12-25 | 01:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
834 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، دخول
العراق
في موجة أمطار وثلوج وارتفاع مستوى الضباب، خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الهيئة، في بيان تابعته
السومرية نيوز
، أن "طقس يوم غد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط أمطار في
المنطقة الشمالية
وتساقط للثلوج فوق
المرتفعات الجبلية
كما يتشكل ضباب متوسط صباحاً يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر والضباب (4-2) كم".
وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات
العراق
، كالتالي:
السليمانية
ودهوك 12،
أربيل
13،
نينوى
14،
كركوك
وصلاح الدين 15،
الأنبار
16،
بغداد
وديالى والنجف الأشرف وكربلاء
المقدسة
17، واسط وبابل والديوانية وذي قار والمثنى 18،
ميسان
19،
البصرة
20".
وتابعت الهيئة، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول بعد الظهر إلى غائم في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل ضباب خفيف في أماكن متفرقة من البلاد يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر والضباب (4-2) كم".
وأشارت الهيئة الى أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً في
المنطقة الجنوبية
وغائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (4-2) كم".
ولفتت الهيئة الى أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة، كما يتشكل ضباب خفيف فيها عند الصباح الباكر يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي المطر والضباب (4-2) كم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طقس العراق.. تحذير من موجات ضباب كثيف غداً
12:32 | 2025-12-11
بعد موجة الضباب.. مديرية المرور تصدر توجيها للسائقين
01:21 | 2025-12-11
مناخ مختلف كليًا ابتداء من الغد.. العراق يدخل مرحلة جديدة من الطقس
00:47 | 2025-10-09
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
طقس
أمطار
ثلوج
ضباب
المرتفعات الجبلية
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
الديوانية
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
محليات
29.66%
04:01 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
أخبار الطقس
28.06%
01:18 | 2025-12-24
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
01:18 | 2025-12-24
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
محليات
27.81%
07:02 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
07:02 | 2025-12-23
الحكم ينهي مباراة القاسم والكهرباء بعد ربع ساعة في "نجوم العراق".. ما القصة؟
رياضة
14.47%
08:48 | 2025-12-23
الحكم ينهي مباراة القاسم والكهرباء بعد ربع ساعة في "نجوم العراق".. ما القصة؟
08:48 | 2025-12-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
يوم فك الحصار.. السوداني يصل إلى قضاء "بلد الصمود" ـ عاجل
02:15 | 2025-12-25
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
17:31 | 2025-12-24
بغداد.. مواطنون يكشفون عن تعرضهم لابتزاز ويوجهون مناشدة للداخلية (فيديو)
16:37 | 2025-12-24
إزالة تجاوزات بالقرب من مقهى البيروتي في بغداد (فيديو)
14:35 | 2025-12-24
الشابة رويدة دخلت المستشفى لإزالة حصوة في الكلى لتخرج جثة هامدة
14:15 | 2025-12-24
المرور تصدر تنويها للسائقين بشان شارع أبو نؤاس في بغداد
12:51 | 2025-12-24
