ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق

وأوضحت الهيئة، في بيان تابعته ، أن "طقس يوم غد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط أمطار في وتساقط للثلوج فوق كما يتشكل ضباب متوسط صباحاً يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر والضباب (4-2) كم".وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: ودهوك 12، 13، 14، وصلاح الدين 15، 16، وديالى والنجف الأشرف وكربلاء 17، واسط وبابل والديوانية وذي قار والمثنى 18، 19، 20".وتابعت الهيئة، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول بعد الظهر إلى غائم في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل ضباب خفيف في أماكن متفرقة من البلاد يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر والضباب (4-2) كم".وأشارت الهيئة الى أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً في وغائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (4-2) كم".ولفتت الهيئة الى أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة، كما يتشكل ضباب خفيف فيها عند الصباح الباكر يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي المطر والضباب (4-2) كم".