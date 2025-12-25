دموع ونظرات الأهالي تلخص الوجع.. تسليم رفات 70 ضحية من مجزرة "بادوش" إلى ذويهم (صور)

وذكرت الدائرة في بيان رسمي، أن عملية التسليم تمت بالشراكة مع (دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين)، وشملت الضحايا الذين اغتالهم تنظيم " " إبان سيطرته على . وأوضحت الدائرة أن المراسم جرت وفق إجراءات مبسطة، حيث تم الانتقال إلى محل سكن الذوي في المحافظات المختلفة، فيما جرى تسليم رفات شهداء العاصمة في مقر دائرة الطب العدلي ببغداد.وأكد للدائرة، الدكتور ، على استمرار العمل لإنهاء هذا الملف الإنساني المعقد، مشيراً إلى وجود صعوبات فنية كبيرة تتمثل في تلف معظم العينات العظمية نتيجة تعرضها لظروف بيئية قاسية لفترات طويلة.من جانبها، كشفت مديرة ، ياسمين ، أن هذه المطابقات تمثل "الوجبة الخامسة" في ملف ضحايا ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المطابقات المنجزة إلى 241 حالة من أصل 605 رفات تم استخراجها حتى الآن.تعد مجزرة سجن بادوش واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في حزيران عام 2014 عقب سيطرته على مدينة . ووقعت المجزرة في ناحية بادوش شمال المدينة، حيث راح ضحيتها أكثر من 670 شخصاً جرى إعدامهم على خلفيات طائفية، في جريمة هزت الضمير العالمي.