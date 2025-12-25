3 آراء تتصدر المشهد.. كيف تفاعل العراقيون مع "ضجة التطبيع"؟

– محليات



شهدت منصات التواصل الاجتماعي في حالة من الغليان مساء أمس الأربعاء، إثر خطاب ألقاه بطريرك الكلدان لويس روفائيل خلال قداس عيد الميلاد، والذي فُهم منه دعوة إلى "التطبيع".







تيار الرفض القاطع والإشادة بالرد الحكومي

تبنى قطاع واسع من المعلقين والناشطين موقفاً رافضاً لأي دعوة تشير إلى التطبيع مع "الكيان الصهيوني". واعتبر أصحاب هذا الرأي أن تصريحات البطريرك لا تمثل إرادة الشعب العراقي الثابت في دعمه للقضية الفلسطينية. كما أشاد هؤلاء بسرعة وحسم رد رئيس الوزراء، الذي قطع الطريق أمام أي تأويلات بالتأكيد على الموقف العراقي المبدئي.



التفسير الحضاري: "أهمية العراق فوق الجميع"

ذهب قسم من الناشطين إلى خطاب من منظور حضاري وديني بعيداً عن السياسة. ورأى هذا الفريق أن البطريرك قصد ضرورة انفتاح العالم على العراق باعتباره "بلد نبي الله إبراهيم" وأرض الحضارات والتعدد الديني. واعتبروا أن وجهة نظر ساكو كانت تهدف لإبراز مكانة العراق التاريخية التي تفوق أي اعتبار آخر، كونه الموطن الأصلي للأنبياء.



التفسير اللغوي: "التطبيع مع العراق وليس العكس"

واستند هذا الرأي إلى نص كلام ساكو: "أتمنى أن يكون التطبيع في العراق ومع العراق"، وهو ما عززه لاحقاً بيان البطريركية الكلدانية الذي أكد أن على الكل أن "يطبّع مع العراق وليس مع بلد غيره".



توضيح البطريركية الكلدانية

وعلى إثر الجدل الواسع، أصدرت البطريركية الكلدانية توضيحاً رسمياً بشأن المعنى الذي قصده ساكو، مؤكدة أن البطريرك شدد على أن "الكل يجب أن يطبع مع العراق وليس مع بلد غيره، لأن إبراهيم عراقي، والعراق بلد الديانات والعديد من ".



وكان ساكو قد خاطب خلال القداس قائلاً: "دولة الرئيس، هناك كلام عن التطبيع، وأتمنى من الحكومة الجديدة أن يكون التطبيع في العراق ومع العراق".