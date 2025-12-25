بعد إثارتها من السومرية.. الصحة توجه بالتحقيق في أسباب وفاة مريضة بأحد المستشفيات الأهلية



ـ محلي



وجهت ، اليوم الخميس، بتشكل فريقاً من للتحقيق بأسباب وفاة مريضة بمستشفى الشرق الأوسط.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفريق سيباشر بالتحقيق بأسباب وفاة مريضة بمستشفى الشرق الأوسط".



وتابعت، ان " مستشفى الشرق الأوسط أهلي ويتبع للقطاع الخاص وليست ضمن مستشفيات ".