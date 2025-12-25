العراق يستقبل أول شاحنات ترانزيت بنظام (TIR) الكمركية

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل اتفاقية التير الدولية وتعزيز قدرة على إدارة عمليات النقل المتعدد الوسائط، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير قطاع الترانزيت وتوسعة مسارات التجارة الإقليمية والدولية".وأضافت، انه "بعد استكمال الإجراءات الكمركية الأصولية، واصلت الشاحنات عبورها برّاً باتجاه وسوريا قادمة من موانئ دولة الإمارات، في مؤشر يعكس كفاءة البنى التحتية للموانئ العراقية وجاهزيتها لاستقبال وتشغيل هذا النوع من النقل اللوجستي المتقدم.واكدت الكمارك بحسب البيان ان النظام الجديد سيحقق مردودات تشغيلية واقتصادية مهمة أبرزها:* تسريع حركة العبور وتقليص زمن المناولة* خفض التكاليف على الشركات والنقل التجاري* رفع مستويات الانسيابية والأمان في نقل البضائع* تعظيم الإيرادات وتحفيز وتنشيط الترانزيت