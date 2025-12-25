السومرية ترصد: اسم "إسرائيل" يظهر في كتاب اللغة الفرنسية بالعراق! - عاجل

وتداول مدونون وأولياء أمور صوراً من كتاب اللغة الفرنسية المقرر للصف الرابع الإعدادي، وتحديداً في الصفحة (23)؛ إذ تتضمن الصفحة فقرة مخصصة لـ"الفراغات" التعليمية، ورد فيها ذكر " " بوصفها دولة ضمن الخيارات، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافاً صريحاً بالكيان الصهيوني داخل منهج تربوي عراقي رسمي.وأكد مدونون وخبراء قانونيون أن إدراج هذا المسمى يشكل مخالفة صريحة لـ" " النافذ في ، الذي يحظر أي شكل من أشكال الترويج للكيان الصهيوني أو الاعتراف به.وطالب ناشطون بفتح تحقيق عاجل مع اللجنة التي ألّفت الكتاب أو اعتمدته، معتبرين أن الأمر لا يمكن تصنيفه "سهواً"، بل هو محاولة لتمرير مفاهيم تطبيعية عبر المناهج الدراسية.ووصف معلقون الواقعة بـ"الفضيحة التربوية"، مشددين على أن موقف الشعب العراقي ثابت ورافض قطعياً لأي اعتراف بالاحتلال، فيما حذر آخرون من تداعيات إقحام هذه المصطلحات في عقول الطلبة وتأثيرها في .