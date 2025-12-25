نقيب الصحفيين العراقيين يؤكد ضرورة توخي الدقة والمهنية في نقل الاخبار

وذكر بيان للنقابة ورد لـ ، انه "عقد نقيب الصحفيين العراقيين اجتماعاً موسعا مع الاسرة الصحفية في مقر فرع النقابة في بصحبة وفد من للنقابة يضم الزملاء النائب الاول لنقيب الصحفيين و صبيح فاخر مدير ادارة النقابة و عدنان لفتة ر ئيس لجنة الاختبارات المهنية في النقابة ورسول الفزع عضو للنقابة".واكد خلال اللقاء "ضرورة اعتماد وتوخي الدقة والمهنية في نقل الاخبار عن المحافظة وتبني الخطاب الاعلامي المسؤول الذي يصب في خدمة المحافظة والمجتمع وبما يحقق طموحات شعبنا في الحياة الحرة الكريمة".وشدد، على "قيام الصحفيين والاعلاميين ومن خلال عملهم الاعلامي الميداني في دعم مسيرة الاعمار والبناء التي تشهدها محافظة ".واشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء تبادل الاراء والمقترحات التي تصب في تطور العمل الصحفي وتذليل الصعوبات التي تواجه الصحفيين اثناء عملهم".وحضر اللقاء النقابة في محافظة البصرة وعدد من صحفيي البصرة.