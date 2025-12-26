تحذيرات لسالكي الطرق الخارجية

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "هناك مناطق ضباب كثيف صباح الجمعة والذي يخفض مدى الرؤية دون 1 كم"، داعيا الى "أخذ الاحتياطات ".وتابع انه "في باقي المناطق سيكون الضباب خفيفا الى متوسطا ومدى رؤية (4-6) كم".