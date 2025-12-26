الكهرباء تنوه: قد لا نحصل على الغاز الايراني طوال الشتاء

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "توقف الغاز الإيراني جاء بسبب ظروف طارئة، حيث إن وضع الغاز كان منقوصًا أصلًا حتى قبل التوقف وكان يصل بكمية 5 ملايين متر مكعب يوميًا من أصل 25 مليون متر مكعب متفق عليها"، مبيناً، أن "إمدادات الغاز إلى المنطقة الوسطى وبغداد كانت متوقفة، وكان الضخ مقتصرًا على ".وأضاف، أنه "أبلغنا بالتوقف ببرقية عاجلة، ونصّت على إيقاف ضخ الغاز لأسباب وُصفت بأنها ظروف طارئة"، مشيراً إﻟﻰ، أن "وزارة الكهرباء الإيرانية قالت عبر وسائل الإعلام إن انخفاض درجات الحرارة وحدوث حالات تجمد وغيرها أدت إلى تعرض منظومة الغاز لمشاكل فنية، وحاولنا أن نعرف ماهية هذه الظروف هل بسبب تجمد الأنابيب أو صيانة أو أعطال فنية، لكن لم تصلنا إجابة واضحة".وتابع، "هناك حديث منسوب لوزارة الكهرباء الإيرانية بإن السبب هو انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب المحلي وتوجيه الغاز للمنازل، وهذا مقلق كثيرًا؛ لأنه إذا كان السبب هو الحاجة الداخلية بسبب البرد، فمعناه أننا قد لا نحصل على الغاز طوال "، موضحاً، "إننا فقدنا من 4000-4500 ميغاواط نتيجة توقف الغاز الإيراني".وذكر، أن "الإنتاج الكلي يصل إلى نحو 17 ألف ميغاواط، وإنتاج الطاقة خلال الصيف أكثر، حيث نصل بالإنتاج لأكثر من 28 ألف ميغاواط، لكن لدينا الآن متوقفة بسبب أعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى أعمال التأهيل والتوسعة الجارية في عدد من المحطات، وذلك من أجل استكمال جاهزيتها والوصول إلى طاقتها الكاملة قبل موسم الصيف".