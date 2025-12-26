بأكثر من 40 نعشا.. الحشد يقيم تشييعا رمزيا في بغداد لضحايا القصف الأمريكي على القائم 2019 (صور)

وقالت الهيئة انها "نظمت تشييعاً رمزياً لشهداء الغدرِ الأمريكي الذين ارتقوا إثرَ الاستهداف الجبان في مدينة القائم عام 2019".وجرى التشييع في وصولا الى نصب الشهيد، الذي يستعد لفعاليات أخرى بينها معرض او مخيم شهداء قادة النصر الثقافي والذي يمتد من يوم غد السبت ولمدة 5 أيام.وظهر في التشييع اكثر من 40 تابوتا حيث يكشف عن وفاة عدد من المصابين، ففي القصف استشهد حوالي 25 مقاتلا وأصيب اكثر من 50 اخرين، لكن التشييع ضم صور شهداء وقادة من ضحايا القصف الامريكي بمناسبات مختلفة ايضا بينهم ابو الذي تم اغتياله في بطائرة مسيرة.وتستعد لاجراء عمليات تشييع رمزي واستعراض ووقفات وفعاليات مختلفة في مختلف مناطق بغداد لاحياء ذكرى "استشهاد قادة النصر" ولا سيما في .