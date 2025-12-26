الدفاع المدني تصدر 10 توصيات مهمة للعراقيين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، ان " ، أصدرت توصيات بشأن استخدام الألعاب النارية، تضمنت:1. يُمنع إطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال بشكل قاطع.2. يُحظر إطلاق الألعاب النارية بالقرب من المستشفيات تجنبًا لإزعاج المرضى.3. يُمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من محطات تعبئة الوقود ومحطات تعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز، وقرب المولدات الكهربائية .4_يمنع منعاً باتاً استخدام الألعاب النارية بالقرب من صهاريج نقل الوقود.5. يمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من الأشجار، والنخيل، والمنازل السكنية.6. يُمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من الأسواق والمخازن التجارية.7. يُحظر إطلاق الألعاب النارية بطريقة أفقية أو مباشرة نحو الأشخاص أو الممتلكات.8. يُمنع استخدام الألعاب النارية كبيرة الحجم، نظرًا لاحتمالية تسببها في حروق، وإصابات في العين، وبتر الأصابع، وتشوهات دائمة في اليدين. 9. عدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة أو المكتظة بالناس.10. عدم إطلاق الألعاب النارية داخل المنازل، أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل المشتقات النفطية واسطوانات الغاز.واضافت ان "الألعاب النارية تسبب تلوثًا سمعيًا وبيئيًا نتيجة الغازات والأدخنة المنبعثة منها، كما تُحدث شعورًا بالخوف والهلع لدى الأطفال وتُسبب إزعاجًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة"، داعيا الى "لاتصال بالرقم الوطني للطوارئ 911 للإبلاغ عن الحوادث".