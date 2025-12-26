خطيب جمعة النجف: الحديث عن التطبيع يستوجب المحاسبة.. الجولان أُوزيلت من الخارطة فأين العرب؟

وقال القبانجي خلال خطبة اليوم، "ما طُرح بشأن التطبيع في حديث هو مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويتعارض مع ويستوجب المحاسبة".وأضاف أنه "حتى وإن جرى توصيف هذا الحديث على أنه إنساني، فإن الأولى بمن يتحدث عن الإنسانية أن يتوقف عند أكثر من ستين ألف شهيد فلسطيني، وعشرات الآلاف من النساء والأطفال المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلًا عن العدوان المستمر على ولبنان، متسائلًا عن حقيقة أن تحولت إلى كيان إرهابي باعتراف عالمي".وأشار إلى زيارة الرئيس الباكستاني للعتبات في ، مبينًا أن لهذه الزيارة دلالات تعكس انتشار التشيّع في العالم، وعودة العالم الإسلامي إلى أهل البيت (عليهم السلام)، وهزيمة الفكر المعادي لهم، ونهاية عهد التجهيل والتضليل والتكفير.كما تناول سماحته ما نُشر رسميًا عن إزالة الجولان من خارطة سوريا بحسب ما نشرته ، مقابل تصريحات الإسرائيلي التي أكد فيها عدم الانسحاب من سوريا أو غزة وعدم التراجع عن ملمتر عن الجولان، متسائلًا عن غياب موقف ودعاة التطبيع، مشيرًا إلى أن هذا يكشف تواطؤًا معلنًا بين النظام السوري والاحتلال الإسرائيلي.وفي الشأن المحلي، تطرق القبانجي إلى واقع الخدمات في حي النداء بمحافظة الأشرف، داعيًا إلى تشكيل فريق عمل سريع لإغاثة هذا الحي المنكوب.أكد أن تظاهرات الأهالي حق مشروع وهم محقون في مطالبهم، معلنًا الوقوف إلى جانبهم، محملًا الحكومة المحلية مسؤولية توفير البيئة المناسبة للحياة الكريمة.وأردف: "رغم وجود تقدم ملحوظ في النجف الأشرف يستحق الشكر على الجهود المبذولة، إلا أن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولية التحرك العاجل لإنقاذ حي النداء".