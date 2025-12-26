خطيب جامع ابي حنيفة يهاجم مظاهر الاحتفال برأس السنة: تقليد أعمى وانفصال عن واقع الأمة

وقال في خطبة اليوم، إن "طيّ صفحات عام واستقبال آخر لا ينبغي أن يكون مناسبة للمبالغات والاحتفاء من المعنى، متسائلاً: "على ماذا نفرح؟ على نصر الأمة أم على خيبتها؟ وعلى قضايا أضعناها؟"، مؤكداً أن واقع البلاد ما زال مثقلاً بالديون والمشكلات التي "لا تُعد ولا تُحصى".وأضاف أن حديثه لا يدعو إلى التشاؤم أو الحزن، بل إلى مراجعة الأولويات وضبط البوصلة، مشيراً إلى أن "العواطف الجامحة" في الاحتفالات تعكس حالة من انعدام التوجيه، ولا تنسجم مع سلوك أمة تسعى للنهوض وشعب يواجه أنواعاً متعددة من الابتلاءات.وشدد السامرائي على أن خطابه موجه للمسلمين، وليس للمسيحيين، قائلاً: "ما شأننا بالأمر؟"، منتقداً ما وصفه بـ"التقليد الأعمى للغرب"، داعياً إلى وقفة جادة لمراجعة هذا السلوك.