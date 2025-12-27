كيف ظهر داعش في نيجيريا وما علاقته بالعراق؟

وقال الرئيس الأميركي ترمب، في منشور على موقع تروث سوشيال، إن "التنظيم يستهدف المسيحيين في نيجيريا بشكل أساسي بمستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة".ما هو تنظيم داعش؟- ظهر التنظيم في وسوريا، وسرعان ما أسّس ما أطلق عليها دولة خلافة وحلّ إلى حدّ كبير محل تنظيم القاعدة المتشدد.وفي أوج قوته بين عامي 2014 و2017، سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدين وفرض حكمه على ملايين. ولم يكن معقله يبعد سوى 30 دقيقة بالسيارة عن ، كما سيطر لفترة على مدينة سرت على ساحل ليبيا.وسعى تنظيم داعش إلى الحكم في المناطق التي سيطر عليها بأسلوب حكومة مركزية، وفرض تفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية، واستخدم أساليب وحشية مروعة، تشمل تنفيذ عمليات إعدام علنية، إضافة إلى التعذيب.ووقعت هجمات في عشرات المدن حول العالم نفّذها التنظيم بشكل مباشر أو ألهم من نفذوها.وفي نهاية المطاف، ‌أسفرت حملة عسكرية شنّها ‌تحالف تقوده عن انهيار ما يسمى بالخلافة التي أسسها التنظيم في العراق ‌وسوريا.⁠من أين يعمل ‌التنظيم الآن؟- بعد طرده من معقليه الرئيسيين في السورية والموصل العراقية، لجأ التنظيم إلى المناطق النائية في البلدين.ولا يزال لعناصر من التنظيم وجود في سوريا والعراق، وأجزاء من أفريقيا، بما في ذلك منطقة الساحل، وفي وباكستان.ويتفرق المسلحون المتشددون التابعون للتنظيم في خلايا مستقلة، وتتسم قيادته بالسرية ويصعب تقدير حجمه الإجمالي.وتشير تقديرات إلى أن عدد أعضاء التنظيم يبلغ نحو 10 آلاف في مواقعه الأساسية.وانضم العديد من الأجانب إلى تنظيم "داعش - ولاية خراسان"، في إشارة لاسم قديم لمنطقة كانت تضم أجزاء من وتركمانستان وأفغانستان.ولا تزال جماعات مرتبطة بتنظيم داعش نشطة في مناطق بجنوب ، خاصة في مينداناو، حيث سيطر مسلحون موالون ⁠للتنظيم على مدينة ماراوي في 2017.الأهداف والأساليبيسعى تنظيم داعش إلى نشر نسخته من ، لكنه تبنى أساليب جديدة منذ انهيار قواته وبعد أن ‌مني بسلسلة من الانتكاسات الأخرى في الشرق الأوسط.وأصبح التنظيم الآن جماعة ‍مختلفة ومتفرقة تعمل من خلال مجموعات أخرى تابعة أو من ‍خلال من يستلهمون أفكاره.لكنه احتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات مؤثرة وواسعة النطاق يعلن مسؤوليته عنها على قنواته على ‍تطبيق تلغرام، وعادة ما ينشر مع تلك الإعلانات صوراً في سعي لبثّ الرعب.ورغم تشارك مقاتلي التنظيم الذين يعملون في عدة مناطق في نفس الآيديولوجية، لا توجد أي دلائل على أنهم يتبادلون الأسلحة أو التمويل.ويعتقد الجيش الأميركي أن الزعيم الحالي للتنظيم هو مؤمن، الذي يقود فرع الصومال.هجمات نفّذها التنظيم في الآونة الأخيرةأثار هجوم إطلاق النار في حفل بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في شاطئ بونداي في سيدني تساؤلات حول ما إذا هناك أفراد يستلهمون مجدداً فكر التنظيم في شنّ هجمات.وقالت الشرطة إن التنظيم ألهم على ما يبدو المسلحين اللذين قتلا 15 شخصاً.وقضى المتهمان بتنفيذ أسوأ إطلاق ⁠نار عشوائي في منذ ما يقرب من 30 عاماً بعض الوقت في الفلبين، حيث من المعروف أن هناك شبكات مرتبطة بتنظيم داعش تعمل هناك.ويواصل التنظيم التآمر وشن الهجمات في سوريا، حيث أعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها وقّعت اتفاقية تعاون مع لمحاربة التنظيم.وفي هذا الشهر، قتل جنديان ومترجم مدني جميعهم أميركيون في سوريا على يد أحد أفراد قوات الأمن السورية، يشتبه في أنه تابع لـ"داعش".وشنّ الجيش الأميركي ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم داعش في سوريا، بعد تعهد ترمب بالردّ في أعقاب الهجوم.وعبّر التنظيم عن كراهيته للرئيس السوري أحمد الشرع، ووصفه بأنه فتى ، واتهمه بفتح أسوأ وأقتم صفحة في التاريخ الإسلامي المعاصر، وذلك قبل يومين من مقتل الجنديين والمترجم الأميركيين في سوريا.ونفّذ تنظيم داعش هجمات أيضاً في أفريقيا، ما يظهر أنه لا يزال موجوداً في مناطق مختلفة من العالم.فقد أعلن في تشرين الأول مسؤوليته عن هجوم، قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل 43 على الأقل خلال ‌قداس ليلي في كنيسة بشرق الكونغو.وفي شباط، قال مسؤول عسكري إن تنظيم داعش هاجم قواعد عسكرية في ولاية بونتلاند، شمال شرقي الصومال، بسيارة ودرجات نارية مفخخة، ما أدّى إلى شنّ غارات جوية أسفرت عن مقتل 70 مسلحاً.