تعطيل الدوام في 5 محافظات.. الامطار تغلق المدارس وتجلس الطلبة في المنازل

عطلت 5 محافظات عراقية اليوم الاحد، الدوام في المدارس كافة بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار وتساقط الثلوج.





وأعلنت كل من وصلاح الدين ودهوك واربيل ونينوى، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس كافة.





