ابتداءً من منتصف كانون الثاني.. العراق يغلق أبواب الاستيراد أمام الدواجن

وأفاد الوكيل الإداري للوزارة ، بأن الدواجن في البلاد، تعد من أهم القطاعات الواعدة في المجال الزراعي، مؤكدا أن الطاقات الإنتاجية المحلية الحالية، كافية لسد حاجة الاستهلاك المحلي بصورة تامة، فضلًا عن امتلاك القطاع مقومات كبيرة للنمو في مختلف مراحله الإنتاجية، من الحقول إلى المجازر والمقطعات والمصنعات.وأوضح في السياق ذاته، أن حماية المنتج المحلي ستسهم في إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، إلى جانب توفير منتج محلي آمن وصحي يخضع لرقابة الجهات ذات العلاقة في جميع مراحل الإنتاج.وبين أن جميع المشاكل التي واجهت صناعة الدواجن بكل حلقاتها الإنتاجية والتسويقية، تم تشخيصها ووضع الحلول الناجعة لها، منوها بأن منتجات الدواجن يعتمد عليها الآلاف في معيشتهم باعتبارها البديل الرخيص والمناسب عن اللحوم الحمراء.وبحسب خبراء، فإن الحلول الخاصة للنهوض بقطاع الدواجن في البلاد، تستند بالدرجة الإولى إلى ضرورة تقريب أسعار المنتج المحلي من لحوم الدواجن مع نظيرتها المستوردة من خلال دعم مربيها المحليين بمبالغ تستوفى من صناديق الوزارة أو من ، إضافة إلى استيراد مواد علفية ولقاحات بيطرية وتجهيزها للمربين بأسعار تنافسية لضمان توفيرها بمواصفات عالية الجودة للسيطرة على الأمراض والهلاكات حال حصولها.وبحسب إحصاءات ، فإن عدد حقول الدواجن العاملة والمسجلة في ، بلغ 1200 حقل في والمحافظات كافة عدا ، مع تركيز كبير للمشاريع في العاصمة ومحافظة ، بينما تتوزع هذه المشاريع بين تسمين الدجاج، وإنتاج بيض المائدة والتفقيس.