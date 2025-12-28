دائرة حماية المقابر الجماعية تعلن المباشرة بالعمل بمقبرة باب طويريج في كربلاء (صور)

وقال معاون حماية المقابر الجماعية كامل في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها ، إنه "بالتواصل مع مديرية شهداء ، تم تشكيل فريق فني بشكل عاجل ومتخصص بأعمال البحث والتحري عن المقابر الجماعية"، مشيرا الى ان "الفريق باشر اليوم أعماله في المقبرة".وأضاف كامل، أن "الكثير من المعلومات تم تداولها عن حقيقة هذه المقبرة، ما بين كونها تعود للجرائم التي ارتكبها النظام السابق أيام الانتفاضة الشعبانية، او رفات تعود لمقبرة شرعية كانت تسمى قديما بمقبرة الهنود".وتابع كامل، أن "الفريق المكلف سيتحقق من هذه المعلومات وسيكمل أعماله خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم عائدية رفات هذه المقبرة".