أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائم مع امطار متوسطو الشدة في وفرص مهيئة لتساقط ثلوج في تلك المناطق كما يتشكل ضباب خفيف الى متوسط صباحا في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينا ان "طقس الخميس المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي في مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون غزيرة ورعدية أحيانا مع فرص هطول ثلوج في في ودهوك كما يتشكل ضباب خفيف الى متوسط صباحا في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلا في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية مع امطكار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية وتكون متفرقة في اقسام المنطقة الوسطى مع فرص لهطول الثلوج في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية كما يتشكل الضباب الخفيف الى المتوسط صباحا في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة مقاربة بالمنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".وأكدت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم يتحول ليلا الى صحو كما يتشكل الضباب صباحا في أماكن متفرقة وخاصة المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".