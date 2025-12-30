لا قطوعات في بغداد خلال ليلة رأس السنة

وقال مدير في القيادة العميد ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الخطط الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية أُعدّت مسبقاً وتُنفّذ حالياً على قدم وساق، وتشمل تأمين الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق، فضلاً عن الكنائس التي أُقيمت فيها قداديس عيد الميلاد المجيد، ضمن أجواء يسودها الاستقرار والتنسيق العالي".وبيّن العميد حميد، أن "هناك تعاوناً كبيراً بين مختلف القطاعات الأمنية والدوائر الخدمية الساندة لضمان استمرار تقديم الخدمات والحفاظ على إنسيابية حركة العجلات"، مؤكداً "عدم تسجيل أي قطوعات تُذكر في الطرق".وأضاف أن "القيادة أصدرت عدداً من التوجيهات للمواطنين بمختلف شرائحهم، شددت فيها على عدم استخدام الألعاب النارية بشكل مفرط، لما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المواطنين، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية داخل مدن الألعاب وأماكن التجمع". مؤكداً أن "الخطة ستستمر حتى ليلة الأول من كانون الثاني، مع اتخاذ الإجراءات تحسباً لأي طارئ، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم العاصمة."