العراق الثاني عربيا ضمن قائمة أرخص أجور الكهرباء

وبحسب الجدول الذي نشره الموقع جاء سادساً من بين 143 دولة مدرجة بالجدول، والثاني عربياً بعد ، مع تسجيل انخفاض أسعار الكهرباء مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 0.014 دولار لكل كيلوواط ساعة للمنازل السكنية، و0.046 دولار لكل كيلوواط /ساعة للاستخدام التجاري، بعد أن كانت 0.015 دولار و0.046 دولار على التوالي.وعالمياً، تصدرت إثيوبيا القائمة كأرخص دولة للكهرباء بسعر 0.005 دولار لكل كيلوواط /ساعة، تلتها كوبا بسعر 0.006 دولار، ثم السودان 0.006 دولار، تلتها أنغولا 0.013 دولار، وبوتان 0.013 دولار، وجاء العراق سادساً، فيما جاءت قرغيزستان سابعاً بسعر 0.017 دولار لكل كيلوواط /ساعة.وعلى صعيد أغلى الأسعار، جاءت في المرتبة الأخيرة بسعر 0.500 دولار لكل كيلوواط /ساعة، تليها بسعر 0.448 دولار لكل كيلوواط /ساعة.أما عربياً، فجاء ترتيب الدول حسب أرخص أجور الكهرباء كالتالي: السودان أولاً، العراق ثانياً، ثالثاً بسعر 0.019 دولار، رابعاً 0.023 دولار، خامساً 0.032 دولار، سادساً 0.036 دولار، والجزائر سابعاً 0.044 دولار لكل كيلوواط /ساعة.