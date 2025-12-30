الصفحة الرئيسية
فيديوهات
المزيد
العراق الثاني عربيا ضمن قائمة أرخص أجور الكهرباء
محليات
2025-12-30 | 02:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
حلّ
العراق
بالمرتبة السادسة عالمياً، والثانية عربياً، ضمن قائمة أرخص أسعار أجور الكهرباء مع نهاية عام 2025، وفق ما أورده موقع ( Global Petrol Prices ) المتخصص بالشأن الاقتصادي.
وبحسب الجدول الذي نشره الموقع جاء
العراق
سادساً من بين 143 دولة مدرجة بالجدول، والثاني عربياً بعد
السودان
، مع تسجيل انخفاض أسعار الكهرباء مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 0.014 دولار لكل كيلوواط ساعة للمنازل السكنية، و0.046 دولار لكل كيلوواط /ساعة للاستخدام التجاري، بعد أن كانت 0.015 دولار و0.046 دولار على التوالي.
وعالمياً، تصدرت إثيوبيا القائمة كأرخص دولة للكهرباء بسعر 0.005 دولار لكل كيلوواط /ساعة، تلتها كوبا بسعر 0.006 دولار، ثم السودان 0.006 دولار، تلتها أنغولا 0.013 دولار، وبوتان 0.013 دولار، وجاء العراق سادساً، فيما جاءت قرغيزستان سابعاً بسعر 0.017 دولار لكل كيلوواط /ساعة.
وعلى صعيد أغلى الأسعار، جاءت
برمودا
في المرتبة الأخيرة بسعر 0.500 دولار لكل كيلوواط /ساعة، تليها
أيرلندا
بسعر 0.448 دولار لكل كيلوواط /ساعة.
أما عربياً، فجاء ترتيب الدول حسب أرخص أجور الكهرباء كالتالي: السودان أولاً، العراق ثانياً،
سوريا
ثالثاً بسعر 0.019 دولار،
مصر
رابعاً 0.023 دولار،
قطر
خامساً 0.032 دولار،
عمان
سادساً 0.036 دولار، والجزائر سابعاً 0.044 دولار لكل كيلوواط /ساعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الدول الارخص في فواتير الكهرباء ضمن مجموعة "العشرين"
03:21 | 2025-12-06
03:21 | 2025-12-06
السوداني يوجه بالتحول نحو الدفع الإلكتروني في جباية أجور الكهرباء
05:09 | 2025-11-20
05:09 | 2025-11-20
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
02:58 | 2025-10-31
02:58 | 2025-10-31
المعهد القضائي يحصد المركز الثاني بين 23 معهدا عربيا
06:06 | 2025-10-08
06:06 | 2025-10-08
العراق
كهرباء
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
السودان
أيرلندا
برمودا
سوريا
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
34.84%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
سياسة
23.19%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.1%
02:40 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2025-12-29
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
محليات
20.87%
10:01 | 2025-12-29
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
10:01 | 2025-12-29
المزيد
السجن 15 سنة بحق موظف في مصرف الرافدين
03:04 | 2025-12-30
03:04 | 2025-12-30
عطلتان تنتظران العراقيين.. الخميس والثلاثاء
02:39 | 2025-12-30
02:39 | 2025-12-30
القضاء: السجن 10 سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في المثنى
02:17 | 2025-12-30
02:17 | 2025-12-30
تحرك لإعادة العمل بالهاتف الارضي في العراق
02:01 | 2025-12-30
02:01 | 2025-12-30
العراق يعلن تعرضه الى مئات الهجمات السيبرانية
01:57 | 2025-12-30
01:57 | 2025-12-30
لا قطوعات في بغداد خلال ليلة رأس السنة
01:31 | 2025-12-30
01:31 | 2025-12-30
