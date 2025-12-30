تخصيص 100 لتر نفط ابيض لهذه الفئة من العراقيين

وقال لتوزيع المنتجات النفطية علي للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "بموافقة نائب رئيس لشؤون الطاقة ، حيان عبدالغني السواد، وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، ، ومدير عام شركة التوزيع ، بناءً على طلبٍ من محافظ كركوك، مصطفى ومتابعة ميدانية من مدير فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية، علي محمد ربيع ، خصصت كمية 100 لتر من منتوج النفط الأبيض للعوائل المتضررة في وقضاء من جراء السيول والفيضانات الأخيرة".وأضاف أن "التخصيص سيتم بواقع (100 لتر) لكل عائلة، وبالسعر الرسمي 150 دينار للتر الواحد، مع استثنائهم من التجهيز وفق برنامج القسيمة النفطية الإلكترونية، دعمًا للعوائل التي تضررت للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الاستثنائية ،والبالغ عددهم أكثر من 2500 عائلة".وأوضح أن "هذا الإجراء جاء ضمن الاستجابة العاجلة لوزارة النفط وبالتنسيق مع حكومة كركوك المحلية وخلية الازمة فيها، لضمان إيصال الكميات المقررة إلى مستحقيها من هذه العوائل في محافظة كركوك وقضاء جمجمال المحاذي للمحافظة".ولفت إلى أنه "سيتم التوزيع بإشراف ميداني مباشر من قبل لجنة مشتركة تتضمن محافظة كركوك وفرع شركة التوزيع في المحافظة".