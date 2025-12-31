Alsumaria Tv
بغداد والبصرة وذي قار في الصدارة.. الأنهار العراقية تحت ضغط التلوث

محليات

2025-12-31 | 03:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بغداد والبصرة وذي قار في الصدارة.. الأنهار العراقية تحت ضغط التلوث
308 شوهد

السومرية نيوز – محليات

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من استمرار رمي المخلفات الصناعية والصحية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار العراقية، مؤكدا أن هذا الفعل يُشكّل "تهديدًا خطيرًا" للأمن البيئي والصحي، ويقوّض حق الإنسان في العيش ضمن بيئة سليمة وآمنة، ولا سيما في ظل تراجع منظومات المعالجة وضعف الرقابة البيئية في عدد من المحافظات.

وذكر المركز في بيان، أن التقارير البيئية الوطنية والدولية تشير إلى أن نِسَب التلوث في بعض المجاري المائية في الانهار العراقية تجاوزت المستويات البيئية الآمنة بنسبة تتراوح بين (70–80%)، نتيجة تصريف المياه الثقيلة غير المعالجة القادمة من المصانع والمستشفيات والمرافق الخدمية، فضلًا عن المخلفات البلدية التي تُلقى مباشرة في الأنهار دون معالجة أولية.

كما وتشير البيانات إلى أن أكثر من 60% من الملوثات المطروحة في الأنهار مصدرها أنشطة صناعية وصحية غير خاضعة للمعالجة الفعلية.

وأضاف المركز أن مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI)، الذي يصدر عن جامعات ومراكز بحثية دولية متخصصة، يضع العراق ضمن فئة الدول ذات الأداء البيئي المنخفض جدًا، إذ لم تتجاوز درجته في المؤشر العام نحو (30–35) من أصل 100، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات التلوث وضعف إدارة الموارد المائية وتدنّي إجراءات حماية الصحة العامة، مقارنة بدول المنطقة والعالم.

ووفقا للبيان، فإن محافظات بغداد، والبصرة، وذي قار، وبابل تُعد من أكثر المحافظات تضررًا، بسبب الكثافة السكانية، وتمركز الأنشطة الصناعية والطبية، وتهالك شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات التلوث الجرثومي والكيميائي للمياه، وازدياد نسب الإصابة بالأمراض المعوية والجلدية والتنفسية، فضلًا عن التأثير السلبي على الثروة السمكية والأمن الغذائي.

ونبّه المركز الى أن، استمرار هذا الواقع يُعد انتهاكًا صريحًا للحق في الصحة والبيئة النظيفة الذي كفلته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما يُنذر بتفاقم الأعباء الاقتصادية على الدولة نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج وتراجع الإنتاج الزراعي وتلوث مصادر المياه.
 
وخلص البيان الى أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة وطنية شاملة، تبدأ من إصلاح منظومة الرقابة البيئية، وتفعيل القوانين النافذة، وربط منح الإجازات الصناعية والطبية بوجود منظومات معالجة فعالة ومعتمدة، فضلًا عن تعزيز الشفافية في نشر البيانات البيئية أمام الرأي العام.

وطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في هذا السياق الجهات المعنية في الدولة إلى تبني سياسة وطنية متكاملة لإدارة النفايات الصناعية والصحية، تقوم على المعالجة المسبقة قبل التصريف، وليس الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، وتعزيز الدور الرقابي لوزارة البيئة والجهات الساندة لها، ومنحها الصلاحيات الفعلية لفرض العقوبات الرادعة بحق الجهات المخالفة، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

كما ودعا المركز الى، إلزام المؤسسات الصحية والصناعية بإنشاء وتشغيل محطات معالجة فعالة، وربط استمرار عملها بالتقيد الكامل بالمحددات البيئية، ونشر تقارير دورية وشفافة عن مستويات التلوث في الأنهار ومصادر المياه، بما يعزز حق المواطن في المعرفة والمساءلة، وإطلاق برامج توعية وطنية تسهم في ترسيخ الثقافة البيئية وتحفيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.
اخترنا لك
هيئة التقاعد تعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2026
06:23 | 2025-12-31
أبرز أحداث العراق التي تصدرت المشهد في 2025.. ماذا يتذكر العراقيون منها؟
06:01 | 2025-12-31
الدفاع المدني ينقذ 4 عمال سوريين إثر انهيار مقهى في الكريعات (صور)
05:23 | 2025-12-31
في بغداد.. كلب مسعور يعض طفلا ويرميه على الأرض (فيديو)
04:34 | 2025-12-31
التعليم تعلن قبول 170 طالباً في الزمالة الدراسية الروسية
03:38 | 2025-12-31
موجة برد "قاسية".. التربية توضح موقفها من تعطيل الدوام الرسمي في المدارس
03:30 | 2025-12-31

