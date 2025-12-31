تحذيرات جديدة للمواطنين: الحبس والغرامة لمن يبيع او يستخدم الألعاب النارية

وقالت القيادة في بيان تابعته ، انه "سيتم فرض غرامة وحبس كل من يبيع أو يتداول الألعاب النارية المحرّضة على العنف"، داعية الاسر الى "عدم استخدام الألعاب النارية".وأضاف ان "هذه المفرقعات تسبب إصابات شديدة للأشخاص مثل الحروق وفقدان الأطراف والعمى، كما ان صوتها يسبب تلوثا ضوضائيا واتلافا لحاسة السمع".وذكر ان "هذه المفرقعات تعد سببا لحدوث الحرائق واتلاف الممتلكات، كما انها تؤدي الى التلوث البيئي وتسبب الازعاج وتسلب راحة المواطنين".