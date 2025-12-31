الصفحة الرئيسية
نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
تحذيرات جديدة للمواطنين: الحبس والغرامة لمن يبيع او يستخدم الألعاب النارية
محليات
2025-12-31 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
قيادة شرطة محافظة ميسان
، اليوم الأربعاء، تحذيرات جديدة للمواطنين حول استخدام الألعاب النارية.
وقالت القيادة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "سيتم فرض غرامة وحبس كل من يبيع أو يتداول الألعاب النارية المحرّضة على العنف"، داعية الاسر الى "عدم استخدام الألعاب النارية".
وأضاف ان "هذه المفرقعات تسبب إصابات شديدة للأشخاص مثل الحروق وفقدان الأطراف والعمى، كما ان صوتها يسبب تلوثا ضوضائيا واتلافا لحاسة السمع".
وذكر ان "هذه المفرقعات تعد سببا لحدوث الحرائق واتلاف الممتلكات، كما انها تؤدي الى التلوث البيئي وتسبب الازعاج وتسلب راحة المواطنين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحبس والغرامة.. الدفاع المدني يفعل "المادة 35" لملاحقة المتسببين بحرائق الألعاب النارية
03:32 | 2025-12-28
السجن وغرامة تصل لـ10 ملايين دينار.. عقوبة مستوردي الألعاب النارية في العراق
12:32 | 2025-12-29
العراق.. خطة لمنع استخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة
05:44 | 2025-12-16
منع سير فئة من العجلات بالمناطق المزدحمة.. تحذيرات بشأن الألعاب ورسالة للمواطنين
00:56 | 2025-12-23
ميسان
احتفالات
قيادة شرطة محافظة ميسان
السومرية نيوز
محافظة ميسان
سومرية نيوز
السومرية
سومر
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
اقتصاد
37.68%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
محليات
24.97%
01:23 | 2025-12-30
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
01:23 | 2025-12-30
محافظة ثانية تعطل دوام المدارس غدا وبعد غد
محليات
19.97%
12:43 | 2025-12-29
محافظة ثانية تعطل دوام المدارس غدا وبعد غد
12:43 | 2025-12-29
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
أمن
17.38%
06:31 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
06:31 | 2025-12-31
بالصور.. السيد الصدر في المرقد الطاهر
11:30 | 2025-12-31
افتتاح موقع جديد لتسجيل المركبات وإصدار اجازات السوق في بغداد
10:32 | 2025-12-31
بالصور.. شارع الرشيد في ليلة رأس السنة
10:24 | 2025-12-31
المصادقة على أراض لهذه الفئة من الموظفين
09:33 | 2025-12-31
إطلاق رواتب الإعانة ومنحة الطلبة
09:15 | 2025-12-31
بينها الأنبار.. الموارد المائية تعلن خلو 3 محافظات من بحيرات الأسماك المتجاوزة
07:17 | 2025-12-31
