إطلاق منصة إلكترونية للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تعلن مديرية مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عن إطلاق منصة إلكترونية عبر بوابة (أور)، مخصّصة للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بسرّية تامة".وتابعت، أنه "تأتي هذه الخطوة الوطنية تأكيدًا على الالتزام بحماية الإنسان، وصون كرامته، وتعزيز أمن المجتمع، ومن أجل تمكين المواطنين من الإبلاغ بكل سهولة وأمان، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة".