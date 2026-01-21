بعد جولة ميدانية على الحدود العراقية - السورية.. السوداني يعود الى بغداد

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الأخير "عاد الى العاصمة ، بعد اجراء جولة ميدانية في الحدود العراقية السورية امتدت من في وصولا الى في ".وأشار الى ان "الجولة تضمنت زيارة بعد تسلّمها من ، واستطلاع الحدود العراقية السورية في منطقة القائم بالأنبار، مع ترؤسه اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة الفرقة السابعة".وتابع، أن " قام باستطلاع جوي للشريط الحدودي الممتد بين ونينوى، وتفقد مقر قوات الحدود/ المنطقة السادسة في قضاء بمحافظة ، فضلاً عن ترؤسه اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة قوات الحدود/ المنطقة السادسة، وتفقد إحدى النقاط الحدودية التابعة لقيادة المنطقة السادسة في الحد الفاصل مع سوريا".